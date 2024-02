Josef Hader über seinen neuen Film – und den Zustand der Welt: „Das Lachen ist mir vergangen“

Ja, und gesprochen wird im Weinviertel auch nicht ganz genau wie in unserem Film. Wir sind da von Birgit Minichmayrs Heimatdialekt ausgegangen und von meinem eigenen, das ist eine Sprache, in der das Oberösterreichische und das Niederösterreichische ineinander übergehen. Wir haben versucht, uns auf eine Sprache einzupendeln, die eine Gegend erzählt, irgendwo zwischen Linz und Mistelbach. Es ging uns nicht um präzise sprachliche Verortung.

Das wollte ich nicht so ganz festmachen. Gedreht haben wir im Weinviertel, teilweise ganz im Osten, teilweise nahe am Waldviertel. Es ist ein bissl meine persönliche Provinz, wie ich sie erlebt und mir ausgedacht habe. Die Diskothek etwa, einer meiner Schauplätze, liegt in der Gegend, aus der ich komme, im Donautal, in Neumarkt an der Ybbs. Aber Ortstafeln und andere Markierungen haben wir bewusst vermieden.

Ihr Film weist eine fast thrillerhafte Mechanik auf, hat erstaunliche Überraschungen und Komplikationen parat. Wie entstand das?

Hader

Der erste Entwurf dieser Geschichte war ganz reduziert: eine Nacht, zwei Menschen, ein Unfall, und Andrea erlebt mit der Figur, die ich spiele, eine lange Nacht, viele Gespräche und wenige Schauplätze. Aber bei näherer Überlegung fand ich es viel spannender zu zeigen, wie sie mit dem Unfall umgeht und damit weiterlebt. Ich hab also begonnen, gegen meinen Plan anzuschreiben. Wenn mir nichts einfällt, bastle ich wahnsinnig gern Konzepte – da hat man beim Schreiben das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, obwohl eigentlich nichts weitergeht. Aber wenn man dann richtig ins Schreiben hineinkommt, bewegt man sich von diesen Konzepten wieder weg, kommt auf neue Ideen. Der Hauptwunsch dabei ist immer, das Publikum zu überraschen. Das versuche ich ja mit meinen Solo-Programmen auch: Man kann nie sicher sein, wie zuverlässig die Hauptfigur ist. Und ist die Panne, die gerade auf der Bühne passiert, real? Diese Dramaturgie mag ich einfach gern.

Eine triste Rolle spielen Sie selbst: den unschuldig zum Handkuss kommenden Religionslehrer und Alkoholiker, einen sympathischen Verlierer.

Hader

Ich kenne etliche reale Menschen, die ein Schicksal dieser Art hatten, eine schlechte Weggabelung erwischt haben. Das sind am Land oft Männer, die alleine in ihren Bauernhöfen oder Reihenhäusern sitzen, wie einsame Ritter in ihren Burgen, meist geschieden – oder sie haben gleich überhaupt keine Frau gefunden. Man könnte diese Geschichte ebenso in Norddeutschland oder Finnland erzählen. Man kennt es aus amerikanischen Filmen oder aus französischen Romanen: Männer, mit Alkohol bewaffnet und teilweise auch mit echten Waffen, verschanzt in ihren bröckelnden Eigenheimen, mit viel Wut im Bauch und in schlechtem Gesundheitszustand. Diese Art von Provinz ist recht international.

Die Landpolizei, die St. Pölten schon als Großstadt wahrnimmt, ist das dysfunktionale Zentrum Ihrer Erzählung. Was reizt Sie an diesem speziellen Menschenschlag?

Hader

Es war nicht so sehr die Berufsgruppe, sondern als Idee die Frage, welcher Druck auf einer Frau am Land lastet, die in einer männerdominierten Gesellschaft eine korrekte Polizistin sein will. Jede Polizistin, jeder Polizist vermeidet tunlichst, dort zu arbeiten, wo man die Leute alle kennt, wo man zu jedem Alkolenker eine persönliche Beziehung hat. Ich hab Polizistinnen interviewt und sie gefragt, was sie am meisten nervt; das sind die vielen unnötigen Kilometer, die man machen muss. Dass man per Notruf irgendwohin gerufen wird, dort aber nichts ausrichten kann, weil die Leute ihr Haus nicht öffnen, und nachdem sie ja nichts angestellt haben, muss man wieder abziehen oder stundenlang herumstehen.

Sie recherchieren persönlich? Sie besuchen Polizeireviere, um an Informationen zu kommen?

Hader

Ich suchte Polizistinnen, die mir etwas aus ihrem Alltag erzählen. Ich hab ein paar Kontakte zur Polizei, hab ja schon für die Haas-Krimis beim Drehbuchschreiben immer wieder Tipps gebraucht. Die freuen sich, dass sich jemand mit ihrer Arbeit auseinandersetzt und wissen will, wie es wirklich läuft.

Welches Genre würden Sie Ihrem Film zuordnen? Ist es eine Tragikomödie?

Hader

Ja, nur mit höherem Dramenanteil als üblich, im Vergleich zu „Wilde Maus“ jedenfalls.

Ein Krimi ist es nicht?

Hader

Nein, es geht ja nicht darum, herauszufinden, wer was angestellt hat.

Aber es geht wie in den alten „Columbo“-Krimis auch um die Frage, ob und wie diese Tat offengelegt werden kann.

Hader

Das stimmt. Aber an einen Krimi hab ich dabei gar nicht gedacht. Weil ich mich nicht gern wiederhole, wollte ich diesmal eine Geschichte am Land erzählen. Und es sollte sich keine eingebildete Katastrophe ereignen wie in der Stadtgeschichte „Wilde Maus“, wo die Nöte der Hauptfigur Luxusprobleme sind; diesmal wollte ich ausprobieren, welche Art von Komödie noch funktioniert, wenn sich eine wirkliche Katastrophe ereignet hat.

Birgit Minichmayr spielt Ihre Heldin mit herrlich schlechter Laune.

Hader

Ja, großartig. Man spürt stets, was in ihr vorgeht, aber sie braucht dazu kaum etwas Äußerliches. Sie ist grandios in ihrer Inwendigkeit. Stoisch wie ein Soldat marschiert sie durch diesen Film, wie ein Cowboy eigentlich.

Sie kaschiert ihre Gewissensbisse unter einer Schutzhülle des Grants.

Hader

Wie im alten, klassischen Kino die Männerfiguren. Es gab in den Testvorführungen auch Reaktionen älterer Herren, dass sie es seltsam fanden, dass Andrea nicht viel emotionaler reagiert. Das hätten sie lieber gehabt – die zerbrechliche Frau voller Gefühlsausbrüche.

Wäre dieser Film auch mit einer anderen Schauspielerin denkbar gewesen?

Hader

Ich weiß nicht. In einer frühen Phase des Drehbuchs hatte ich an eine jüngere Frau gedacht, die eine Ex-Schülerin meiner Figur sein sollte. Diese Variante hab ich aber bald verworfen, weil ich Birgit im Kopf hatte – und drauf hoffte, dass ihr diese Rolle gefallen würde.

Minichmayr kann offenbar alles, sie spielt in einem anderen neuen Film die Malerin Maria Lassnig, beeindruckt am Theater ebenso sehr wie im Kino.

Hader

Stimmt. Sie kann alles spielen. Außerdem ist sie ein glänzendes Drehbuch-Korrektiv. Sie untersucht jede Szene und ihre Rolle ganz akribisch. Das hat mir enorm weitergeholfen.

Sie sind offen für Zurufe aus dem Team?

Hader

Ich glaube, dass niemand ein besserer Anwalt seiner Figur ist, als eine kluge Person, die sie darstellt.

So halten Sie es ja auch, wenn Sie in den Filmen anderer auftreten: Sie gestalten gerne mit.

Hader

Meistens, ja. Aber es muss auch nicht sein. In Maria Schraders Stefan-Zweig-Film „Vor der Morgenröte“ hatte ich kaum Gestaltungsspielraum. Aber die Figur des Stefan Zweig hat in mir etwas zum Klingeln bringen, schon beim Lesen des Drehbuchs, sonst hätte ich sie nicht übernommen. Ich bin ja kein „richtiger“, kein ausgebildeter Schauspieler, der gelernt hätte, sich Rollen, die sich auf den ersten Blick nicht rasend interessant lesen, so an sich heranzuholen, dass etwas Besonderes daraus entsteht.

Das können auch viele ausgebildete Schauspielkräfte nicht.

Hader

Manche schon. Wenn ich sehe, was Leute wie Maria Hofstätter oder Thomas Schubert in meinem Film aus ihren nicht so großen Rollen machen

Weil sie etwas einbringen, mit dem Sie nie gerechnet hätten?

Hader

Genau, sie machen Dinge, die nicht im Drehbuch stehen, die man sich nie ausdenken könnte: wie Maria in der Disco tanzt beispielsweise – oder Thomas’ Gesichtsausdruck, wenn er als Polizist Auto fährt. Solche Bilder kann man nicht vorher schreiben.