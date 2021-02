Judith Holofernes: Was ich vom Leben gelernt habe

Das Politische findet man im Philosophischen. In der Musik will ich an die Wurzeln des menschlichen Verhaltens gehen. Wenn ich mir die Beweggründe unseres Handelns ansehe, hervorgerufen durch paradoxe Sicherheitsbedürfnisse, durch Angst, ist man sehr schnell an einem Punkt angekommen, der Menschen dazu veranlasst, die AfD zu wählen, Versicherungen abzuschließen oder in Kriege zu ziehen. Das finde ich sehr politisch.