Kichern und kreischen: Hanno Millesi erinnert sich an Hermann Nitsch

Ich muss nicht lange nachdenken, um zu veranschaulichen, was mich an Nitschs Einstellung dem Leben gegenüber so faszinierte. Die kunsthistorische Dimension soll dabei gar nicht außen vor bleiben. Im Zusammensein mit Nitsch ist sie mir nämlich in menschlichem Format begegnet, in einer Menschlichkeit, deren Spektrum an Gefühlen sogar eine alberne Geschichte wie jene mit der Ratsche miteinschließt – ein Instrument als Geheimagent des Alltagslärms, als Provokateur der Volkstümlichkeit inmitten eines gediegenen Orchesters, verstärkt durch zwei Chöre. Auf das Einsatzzeichen des Dirigenten beinahe wie zum Hohn mit verbissenem Gesichtsausdruck in der geballten, rotierenden Faust geschwungen, gewissenhaft derselben Partitur folgend wie Streicher und Bläser. Und selbst für meine Mutter – sonst keine erklärte Liebhaberin avantgardistischer Kunst – gab es da etwas zum Staunen, hatte sie am Telefon zuvor doch verstanden, mein Instrument wäre die Bratsche.

Die Bandbreite ausgelassener Ernsthaftigkeit, heiterer, wütender Kreativität, aufrichtigen Akzeptierens jeder Widrigkeit und schließlich versöhnlicher Traurigkeit, wie sie mein Andenken an Nitsch gerade bestimmt.

Nachdem es Hermann Nitsch Ende vergangenen Jahres gesundheitlich schlecht gegangen war, erleichterte es mich zu hören, dass er sich dazu entschlossen hatte, Ende Juli 2022 eine auf zwei Tage komprimierte Version seines Sechstagespiels in Prinzendorf zu realisieren. Umso trauriger stimmt es mich, dass nun sämtliche Aufführungen des O.-M.-Theaters ohne dessen Gründer auskommen werden müssen. Stattfinden werden sie jedoch, was – abgesehen von einigen Getreuen – nicht zuletzt einem von Nitsch über Jahrzehnte ausgearbeiteten, bisher weitgehend unterschätzten Partituren-System zu verdanken ist.

Um einen Text, der eigentlich ewig weitergeschrieben werden müsste, zu beenden, kehre ich zurück an dessen Beginn. In die italienische Häuserruine, umgeben von exzessiver Ausgelassenheit, Alarm, Früchten, Gedärmen, hysterischem Lachen, Wein, Blut, ohrenbetäubender Musik.

In meinem bisherigen Leben hatte ich das Glück, in keine kriegerischen Situationen verwickelt zu werden. Einige kamen zuweilen recht nahe an mich heran. Gerade jetzt ist es wieder einmal so weit. Wenn ich die Bilder der Auswirkungen des kriegerischen Geschehens in der Ukraine und anderswo auf zivile Einrichtungen sehe – zerbombte Häuser, entzweigerissen, einen obszönen Blick auf menschliches Leben in seiner Normalität freigebend, Betten, Toiletten, Kleiderschränke, Kücheninventar, muss ich unweigerlich an jene Momente in einem trotz allem behüteten Chaos denken.

Heute sind meine Gedanken bei dem 1938 in Wien geborenen Künstler, dessen sechstes und siebtes Lebensjahr sich ebenfalls vor einer täglich wachsenden Kulisse zerbombter Häuserruinen abgespielt haben.