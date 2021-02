Kindercomic „Kleiner Strubbel“: Raus in die Welt

Es beginnt stets gleich: Strubbel wird unsanft geweckt, frühstückt, gibt der Mama einen Kuss, wirft er sich noch seinen Rucksack über die Schultern und macht sich auf den Weg in die Schule. Was der geneigte Leser bereits weiß: In der Schule wird Strubbel nicht ankommen. Für den kleinen Racker mit dem kohlrabenschwarzen Gesicht, der roten Knollennase und dem erwartungsvollem Blick wartet nämlich hinter jeder Häuserecke das nächste Abenteuer.