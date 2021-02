Kindercomic „Schläfst du?“: Auf den Hund gekommen

Es ist Nacht und alle Hunde schlafen tief und fest in ihren Stockbetten. Alle bis auf Nono. Der arme Kerl mit dem rundlichen Gesicht kriegt kein Auge zu, weil Popow, der älteste Hund in der Runde, laut vor such hin schnarcht. Nono möchte eine Geschichte vorgelesen bekommen, also weckt er Micha, die einige Bücher in ihrem Bettchen hat. Von diesem Trubel wird auch Zaza wach, die nicht mehr in ihrem Bett schlafen möchte. Ob Pedro mit ihr das Bett tauschen möchte? Immerhin will die Hündin mit der Strubbelfrisur auch einmal ganz oben liegen. Doch Pedro hat keine Lust zum Bettentausch. Der Einzelgänger mit dem strengen Blick hat es nur auf eines der vielen Kuscheltiere von Nono abgesehen. Dann gibt es auch noch Kaki mit den Schlabberohren, der Durst hat und Omar, der sich nur ein wenig die Beine vertreten möchte.