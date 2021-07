profil: Warum hat sich Klezmer in Europa gehalten? Preisl: Die Vorreiter sind sicher die Klezmatics. Damals haben ja alle namhaften Künstler in New York gelebt, und in Clubs die Klezmer-Musik verjazzt. Die ersten, die das sehr populär gemacht haben, sind die Klezmatics. Die vermischen einfach alles. So wie wir beim KlezMore Festival Sephardisches mit Osteuropäischem vermischen.