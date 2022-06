König Kunterbunt: Das neue Elvis-Biopic von Baz Luhrmann

Austin Butler stellt den King sympathisch dar, kommt ihm vokal erstaunlich nahe. Der eigentliche Hauptdarsteller ist aber leider Tom Hanks: Er gibt dem Affen als halbseidener Elvis-Manager Colonel Tom Parker (eigentlich: Dries van Kuijk) mit gefälschtem Akzent und entstellenden Gesichtsinterventionen dermaßen viel Zucker, dass die Erzählung darüber ins Stocken gerät, als wunderte sie sich selbst über dieses Maß an Overacting. Und Luhrmann, Spezialist für Tanz & Theatralik ("Strictly Ballroom"; "Moulin Rouge") sowie historische Breitwandgemälde ("Australia"; "Der große Gatsby"), tut, was er immer tut: Er lässt nicht locker, dynamisiert verbissen – zu viel, zu laut, zu schnell, zu aufdringlich. Elvis has left the building.