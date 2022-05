Ulrike Ottinger im Filmmuseum: Der Kampf ist nicht vorbei

Daran kann man sehen, wie schwierig es auch für etablierte Künstlerinnen wie Ulrike Ottinger ist, Filme in die Welt zu setzen. Dem Mainstream wird sie nie angehören, ihr Reich liegt in den Katakomben des Alternativen, ihr Hauptspielfeld in der Erforschung des (räumlich und kulturell) Entlegenen. Ottinger, geboren in Konstanz, lebt seit fast 50 Jahren in Berlin, hat wilde Spielfilme gedreht und sehr genaue dokumentarische Arbeiten, sie ist als Fotografin weltweit geschätzt, hat bildende Kunst geschaffen, Bühnenbilder gemacht, theatralisch gearbeitet. Es stellt keine große Übertreibung dar, wenn man sie als Universalkünstlerin bezeichnet. Am 6. Juni wird sie nun, ungebrochen aktiv, 80 Jahre alt. Dieser Tage weilt sie erneut in Wien, um den Start ihrer im Österreichischen Filmmuseum stattfindenden Retrospektive persönlich zu begleiten.