„Mein Gott, es gibt so viele Geschichten.“ Johannes Grenzfurthner, 46, Gründer und Außenamtsleiter der Kunst- und Aktionsgruppe Monochrom, weiß kaum, wo er anfangen soll, also fängt er in Miami an, denn „das war eigentlich sehr lustig: Wir waren im November 2005 auf der Art Basel Miami Beach, die Post-9/11-Hysterie war noch immer groß, insofern ist es ein bisschen ein Wunder, dass das damals alles so durchgegangen ist.“ Konkret ging Folgendes durch: Günther Friesinger, langjähriges Monochrom-Mitglied, spazierte als vermeintlicher Kurator über die Kunstmesse, knüpfte Kontakte, führte Gespräche, hinterließ Visitenkarten. „Und am nächsten Tag bin ich (also Grenzfurthner, Anm.) im Biohazard-Schutzanzug noch einmal durch die Hallen gelaufen: Alarm, wir suchen einen Herrn Friesinger from Austria, der sich bei der Biennale von Ulan Bator mit dem gefährlichen Arad-2-Virus angesteckt hat. Besonders kontaminiert sind seine Visitenkarten, die, um eine tödliche Pandemie zu verhindern, unbedingt vernichtet werden müssen. Tatsächlich haben wir einen Großteil davon wieder zurückbekommen.“