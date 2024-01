Kulturhauptstadt Bad Ischl: Salzfass ohne Loden

Mit einer aufwändigen und berührenden Show wurde am vergangenen Wochenende das Jahr als Europäische Kulturhauptstadt für Bad Ischl und 22 Gemeinden im Salzkammergut im Kurpark der kaiserlichen Sommerfrische gestartet. Manches wie der Jodler für 1000 Menschen unter der Leitung von Hubert von Goisern war erwartbar, aber dennoch an den Ort angepasst. Conchita Wurst alias Tom Neuwirth, der mit seiner Queerness als Teenager im heimatlichen Bad Mitterndorf oft angefeindet wurde, sang in einem prachtvollen Sisi-Kleid und sprach die rund 15.000 Eröffnungsgäste im Salzkammergut-Dialekt an. Es sei schon etwas Besonderes, auf das alle auch ein wenig stolz sein sollten. Und er rief zur Teilnahme an den kommenden Wahlen auf, auch „in Sorge um die Menschlichkeit“.

Dass die Dance-Performance der international gefeierten Choreographin Doris Uhlich die meisten kritischen Kommentare auslösen würde, war absehbar. Ihr „Pudertanz“ mit zehn ebenfalls zehn nackten TänzerInnen, die sich beständig einpuderten und entstaubten, eckte an, war aber auch ein Statement für die Kraft der Kultur, auch ausgegrenzte Menschen wie zwei Rohlstuhlfahrern zu integrieren.

EU-Botschafter Martin Selmayr erinnerte daran, dass neben der Kooperation in Politik und Wirtschaft die Kultur eine wichtige Rolle in Europa spielen müsse. Es war die griechische Europaministerin Melanie Mercouri, die vor 40 Jahren die Initiative zu den „Kulturhauptstädten“ startete.

Der für Kultur zuständige Vizekanzler Werner Kogler erinnerte an den Beginn des Ersten Weltkriegs mit der Kriegserklärung „An meine Völker“ durch Kaiser Franz Joseph, die er im Juli 1914 in Bad Ischl in seinem eher spartanisch eingerichteten Arbeitszimmer der Kaiservilla unterzeichnete. Die „Europäische Union“ sei ein Friedensprojekt, das gerade vor dem Hintergrund von autoritären Politikern an Bedeutung gewinne.