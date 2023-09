Letzte Premiere: Der Prozess gegen Florian Teichtmeister endete mit einer bedingten Freiheitsstrafe

Auftritte war er gewöhnt, bis die kriminellen Folgen einer psychischen Erkrankung seine Karriere zunichte machten. Auch diesmal trat er wieder ganz ruhig, betont demütig auf die Bühne des Saals, in dem über seine Zukunft entschieden werden würde. Die Nerven, diese wohl letzte Premiere seines Lebens in seinem Sinne hinter sich zu bringen, besaß er. Wiener Landesgericht, großer Schwurgerichtssaal, Dienstag früh kurz nach halb zehn: Strafsache gegen Mag. Florian Teichtmeister. beschuldigt des Besitzes und der Manipulation zehntausender Foto- und Videodateien mit Missbrauchsdarstellungen minderjähriger Opfer sexueller Gewalt.

Zwei Stunden vorher: Im Foyer vor dem Schwurgerichtssaal hält sich das öffentliche Interesse an der Verhandlung gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister noch in Grenzen. Ein paar Kamerateams stehen um 7.45 Uhr bereit, knapp zwei Dutzend Prozesskiebitze warten leicht gelangweilt, dazwischen eine Handvoll Journalistinnen, die in ihre Laptops hacken, und Fotografen, die Schnappschüsse der locker herumstehenden Menge anfertigen. Möglicherweise haben sich manche von dem dringenden Appell der hausinternen Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit doch davon abhalten lassen, den Prozess zu besuchen; es werde, wie es hieß, nicht viele Plätze im Saal geben – und ein Gutteil davon sei für die Medien reserviert.



Beifall verboten



Um 9:22 Uhr öffnen sich die schweren Holztore zum Saal, auf denen eine mit Bundesadler verzierte Mahnung prangt: Beifall oder Unmutskundgebungen seien während der Verhandlung bei Strafandrohung verboten, Ton- und Bildaufnahmen sowieso. Ehe der Angeklagte den Saal betritt, werden die Fernsehkameras und Fotoapparate in Stellung gebracht, um noch vor Beginn ein paar Impressionen herzustellen, dann wieder: warten.

Als schließlich der die Verhandlung führende Richter, der per Los bestimmte Schöffensenat, die Sachverständigen, die Staatsanwältin und die Verteidiger gemeinsam mit dem Beschuldigten erscheinen, ist es kurz, abgesehen vom Klicken der Kameras, sehr still. Florian Teichmeister tritt im taubengrauen Dreiteiler, mit Krawatte und Stecktuch an den Tisch, von dem aus er, mit dem Rücken zum Publikum, das Gericht zu konfrontieren hat, das über ihn gehalten wird. Ein mittelgroßer Mann in mittlerem Alter, randlose Brille, leicht untersetzt, korrektes Äußeres, unauffällig wie ein Magistratsbeamter.

Richter Stefan Apostol eröffnet die Verhandlung, fasst die Vorwürfe zusammen, skizziert sachlich, ohne moralisierende Untertöne den Fall Teichtmeister, der ja ein doppelter ist: Justizsache und Künstlerabsturz. Teichtmeister habe keine Vorstrafen, sei gerichtlich unbescholten, stellt Apostol klar. Zwei Bildschirme links und rechts des Richterpodiums zeigen den sitzenden Angeklagten, gewähren Einblicke in seine mimisch-gestischen Reaktionen. Sein Geständnis sei als deutlicher Milderungsgrund zu werten, eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum stehe – neben einem Strafmaß von maximal drei Jahren – dennoch im Raum. Teichtmeister senkt den Blick. Ab 2008 hat er hunderte bis tausende Kindesmissbrauchs-Dateien jährlich heruntergeladen und archiviert, bis er mit dem Ausbruch der Pandemie in eine Eskalation seines Drogen- und Pornografiekonsums geschlittert ist – und sich Zehntausende Bilder und Videos mündiger und unmündiger Opfer sexueller Gewalt allein in den Jahren 2020/21 per Downloads angeeignet hat, daraus teilweise Bearbeitungen, Text-Bild-Collagen und auch Videos angefertigt hat, die den Schauspieler beim Masturbieren zeigen. Der Großteil der auf 22 Datenträgern gefundenen Files, 47.500 Dateien, zeigt schwer missbrauchte, sexualisierte Null- bis 13-Jährige. Auszüge der pädosadistischen Texte, mit denen Teichtmeister etliche Fotos Minderjähriger versehen hat, werden minutenlang verlesen. Der Angeklagte hört sich diese mit schamvoll gesenktem Blick an.

Alles nur Fantasien?



Staatsanwältin Julia Kalmar ortet eine schwere Substanzgebrauchsstörung und zwanghaften Pornografiekonsum. Danach betont Strafverteidiger Rudolf Mayer das Fantasiehafte der Texte Teichtmeisters. Dieser habe seine Neigungen nachweislich niemals in die Tat umgesetzt, keine Handlungen an realen Personen gesetzt. Er habe sich seine Persönlichkeitsstörung nicht ausgesucht. Teichtmeister nickt zu den Ausführungen seines Anwalts, der ein Plädoyer für die Resozialisierung seines Mandanten hält. Sinn für gut gewählte Vergleich besitzt Mayer diesmal nicht: Auch beim Fleischkonsum wüssten viele nicht, welches Leid sie indirekt an den Tieren anrichteten. Er schließt mit diesen Worten: „Unser Mandat braucht keine Gefängnisstrafe, sondern eine Heilung“.

Dann ist Florian Teichtmeister am Wort: Er bekennt sich schuldig, alle Vorwürfe seien korrekt. Er habe Anfang der 2000er-Jahre eine ausgeprägte Pornografiesucht entwickelt. Im Lauf der Jahre sei sein Unrechtsbewusstsein immer geringer geworden durch eine parallel sich entwickelnde Alkohol- und Drogensucht. Bis sie „vollkommen eskaliert“, in Gewaltfantasien ausgeufert sei. Die Frage nach dem Warum beantwortet Teichtmeister so: „Es geht um das Gefühl einer Machtlosigkeit und der Grenzüberschreitung.“ Er befinde sich eben deshalb in Therapie, sei seit zwei Jahren völlig clean, konsumiere keine Missbrauchsdarstellungen mehr, sein therapeutischer Prozess dauere an.