Luke Pearsons „Hilda“-Comic: Herzensangelegenheit

Was also ist das besondere an den Comic-Märchen? Hilda ist zwar als Kinder-Geschichte konzipiert, traut den jungen Lesern aber mehr zu, als nur von Alltagsgeschichten wie Zähneputzen, vom ersten Schultag oder vom Einkauf im Supermarkt zu berichten. Hilda kämpft für das Recht auf Fantasie, sie ist liebevoll wild, eine richtige Draufgängerin, die sich mit viel Witz und Poesie kein Blatt vor den Mund nimmt und die Geduld ihrer alleinerziehenden Mutter jeden Tag aufs Neue herausfordert. Hinzu kommt, dass die Hilda-Welt nicht in Gut und Böse, nicht zwischen Mädchen und Buben aufgeteilt wird. Das Leben ist eben nicht nur Blau und Rosa, nicht nur in „Cars“ und „Frozen“ zu unterteilen. Die Zeichengeschichten von Hilda sind überbordend aufregend, dunkel und mystisch, aber vor allem voller Schönheit und inspirierenden Geschichten. Gern würde man an die Stelle von Hilda treten, den Alltag gegen Wälder voller Trolle und Wesen mit aufregenden Geschichten tauschen.