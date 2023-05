Malerei-Star Daniel Richter: "Kunst kommt von Kopieren"

In der Hamburger Punk- und Hausbesetzer-Szene wurde der Arbeitersohn Daniel Richter groß; fast 30 war er, als er sein Kunststudium antrat, von seinem Mentor Werner Büttner das freie Denken und Sehen lernte. Bald gestaltete er Plattencover für befreundete Bands wie Die Goldenen Zitronen und Chicks on Speed, er gründete ein Label, hielt sich am schmalen Grat zwischen abstrakter und figurativer Malerei auf und experimentierte mit narrativen Bildern und den sensorischen Erregungspotenzialen intensiver Farbgebung. Und irgendwann gehörte er, auch durch die stetige Weiterentwicklung, die er sich selbst verordnete, zu den großen Figuren der Gegenwartsmalerei. Inzwischen lukrieren manche seiner großformatigen Gemälde siebenstellige Summen.

Seit 2006 unterrichtet er in Wien, leitet an der Akademie die Klasse für erweiterten malerischen Raum, die sich über die Jahre zu einem Sammelbecken für künstlerisch gestimmte Nonkonformisten entwickelte. Im kreativen Chaos der Halle, in der seine Studierenden zwischen improvisierten Stellwänden, herumliegenden Malereiutensilien, farbbespritzten Altkleiderhaufen und undefinierbaren Plastiken arbeiten, entstanden die Fotos für diese Geschichte.

Am Anfang jenes Dokumentarfilms, der Ihrer Arbeit gilt, sprechen Sie auch über den Sinn, den ein solches Werk haben könnte. Es gehe darum, überprüfbar zu bleiben, sich zur Disposition zu stellen. Wie meinen Sie das?

Daniel Richter

In dem Film kommt beides vor: die Rede über die Arbeit, also mein Versuch, mir selbst darüber klar zu werden, was ich da tue – und dann treten aber auch all die Leute auf, die Teil dieses Betriebs sind und mit mir zu tun haben. Der Film gab mir die Chance, mich selbst mit fremden Augen anzublicken. Zudem sollten eben auch all die ganz profanen Aspekte meines Berufslebens betont werden – der Kunsthandel, die Ausstellungsorganisation, die Auktionen.

Auktionen gelten doch gemeinhin nicht als profan, sondern als Spektakel: So viel Geld kann ein Bild lukrieren!

Richter

Dafür kann ich nichts. Das ist der Markt; seine Regeln gelten für eine Packung Kaugummi, die einen Euro kostet, genauso wie für ein Bild, das auf 30 Millionen kommt. Die hohen Preise, die meine Bilder erzielen, erscheinen im Verhältnis etwa zu den Preisen jüngerer Künstler im englischsprachigen Raum gar nicht so hoch. So bescheiden muss man dann auch sein.

Malerei ist oft totgesagt worden. Milliarden von Bildern werden täglich auf allen verfügbaren Kanälen hochgeladen und präsentiert. Wozu braucht es noch neue Bilder?

Richter

Diese Frage kann nur das gute Bild beantworten.

Was ist das gute Bild?

Richter

Das kann nur die gute Betrachterin beantworten.

Nicht der gute Mensch, der es hergestellt hat?

Richter

Der arbeitet daran, das gute Bild durch ihn hindurch fließen zu lassen und es auf die Leinwand zu bringen, um es von dort aus Teil jenes Kommunikationszusammenhangs werden zu lassen, den wir „die Kultur“ nennen. Das ist eine sehr vage Antwort, ich geb’s zu, aber ich bin aufgewachsen in der Zeit, in der die Malerei tatsächlich totgesagt wurde. Ich wusste das aber nicht. Ich dachte, Malerei sei das, was jede Person auf diesem Planeten interessiert. Erst viel später stellte ich fest, dass das nicht stimmte. Die Welt der Malereirezeption ist klein. Machen wir uns nichts vor: Wenn sie im Feuilleton auftaucht, geht es meist um Preise, um jene billige Form der Kapitalismuskritik, die man am Kunstmarkt besonders deutlich üben kann. Wie kann man so viel Geld für ein Bild ausgeben?Steckt ja weder Materialwert noch Arbeit drin – paradox! Es gibt nicht so viele Leute, die sich wirklich für Malerei interessieren, darüber reden können und Beurteilungskriterien entwickeln. Ich glaube, selbst im Bereich der Neuen Musik gibt es mehr versierte Menschen als in der Malerei. Denn Malerei ist etwas zwar höchst Spezifisches, das aber für jede und jeden unmittelbar zugänglich ist, weil der Akt ihres Konsums so simpel ist. Man kann durch eine Baselitz- oder Caravaggio-Ausstellung so gehen, wie man die „Bunte“ durchblättert. Man wendet 20 Minuten dafür auf und sagt dann: Früher konnten die noch malen! Oder: Das ist ja ein lauer Gag, die Bilder kopfüber aufzuhängen.

Man kann sich doch mit allem nur oberflächlich befassen.

Richter

Aber Malerei hat eben in der Rezeption keinen Zeitfaktor. Ein durchschnittlicher Popsong dauert drei Minuten, und erst am Ende kann man entscheiden, ob man ihn gut findet oder nicht. Noch schwieriger wird es, wenn man Gegenwartsopern hören will, die man ohne eine gewisse Vorbildung gar nicht verstehen kann. Das scheint bei Malerei anders. Du stehst in einem Raum, in dem ein Breughel, ein Bosch und ein Botticelli hängen, und beurteilst diese: Daumen rauf, Daumen runter. Du kannst innerhalb von drei Sekunden sagen: Ist mir egal. Film, Literatur, Musik finden in der Zeit statt, die es braucht, um sie zu erfahren. Bilder haben keinen Anfang und kein Ende.