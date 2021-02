Manu Delago: Was ich vom Leben gelernt habe

London ist die beste Stadt für mich. Nach ein bis zwei Jahren kommt bei mir oft der Punkt, an dem ich wieder neue Projekte und Herausforderungen brauche. So geht das in meinem Leben immer hin und her. Vielleicht lebe ich deshalb in der britischen Metropole. Mal bin ich der Komponist, dann wieder der Performer auf der Bühne. Ich bin in der glücklichen Lage, live hauptsächlich meine eigenen Kompositionen spielen zu können. Das bedeutet mir sehr viel.