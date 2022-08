Marc-Uwe Kling: „Wir pinkeln gegen einen Waldbrand!“

profil: Ihr Film kreist um den grassierenden Irrsinn von Verschwörungstheorien, um „Querdenker“, Chemtrails-Paniker und Fake-News-Verbreiterinnen. Die verdienen zwar den Spott, sind aber auch ein simples Ziel. Denn Ihr Publikum, das kaum zu den Benebelten gehören wird, die meinen, die Erde sei flach, haben Sie damit automatisch auf Ihrer Seite.

Kling: Alles fing eigentlich mit der Klimakrise an, die mich seit Langem sehr umtreibt. Und ja, man kann sagen, in gewissem Sinne tun das alle Künstler: Sozial- und Öko-Kritik dieser Art ist immer ein wenig preaching to the choir. All jene, die das Känguru gut finden, wollen tendenziell eh etwas gegen die Klimakrise tun. Aber das kann ja nicht der Grund sein, nicht mehr über diese zu reden. Immerhin ist das die essenzielle Krise der Gegenwart. Man kann also gar nicht oft genug sagen, dass wir viel mehr tun müssen. Klimakrise! Klimakrise! Klimakrise! Denn wir tun immer noch viel zu wenig. Was wir bisher tun, gleicht dem Versuch, einen Waldbrand zu löschen, indem man dagegenpinkelt! Es ist außerdem unfair, diese Aufgabe den Individuen aufzubürden. Die Regierungen müssen die Verantwortung übernehmen, denn es reicht auch nicht, wenn 100 Leute gegen den Waldbrand pinkeln. Wir brauchen Löschflugzeuge, und die müssen von der Politik bereitgestellt werden. Ich wollte also Klimakrise und Känguru zusammenbringen. Aber Klima ist als Thema groß, schwer, nicht greifbar, wenig privat. Erst darüber kamen die Verschwörungstheorien in den Film. Die Idee war: Was wäre, wenn es im Umfeld meiner Protagonisten eine Person gäbe, die den Klimawandel leugnet? Damit wird das Thema für die Figuren handhabbar, auch komödiantisch. In diesen Verschwörungserzählungen ist so viel Stoff für eine Komödie, so viel Lächerliches, wenn man das mal auseinandernimmt. Der Rest hat sich gefügt.

Marc-Uwe Kling hat starke politische Überzeugungen, kommentiert in seinen tagesaktuellen „Zeit“-Comics auch deutsche Innenpolitik und den Ukraine-Krieg. Er führt den Kampf für einen (zumindest ansatzweise) besseren Planeten mit den Mitteln der Comedy. Naiv ist er nicht, er weiß um die beschränkten Weltveränderungspotenziale der Kunst. Aber er betrachtet seine populären Interventionen als Beitrag zum Diskurs – und mittelbar auch zum Aktivismus derer, die er damit erreicht.

profil: Wie bleibt man kritisch sich selbst, dem eigenen Witz gegenüber? Comedy ist ja eine Frage des Timings. Droht man, wenn man seine Pointen im Schreibprozess immer wieder lesen muss, nicht auch die Distanz zu verlieren?

Kling: Da hat mir die Stand-up-Routine, die ich mir früh angeeignet habe, immer geholfen. Das Publikum ist Teil meines Lektorats, auch wenn ich jetzt, nach weit über tausend Auftritten, nicht mehr so viel auf die Bühne gehe. Das hat mein Timing geschult. Ich hätte den Film auch gerne unzählige Male vor Publikum getestet und die Ergebnisse ausgewertet. Aber das kostet Geld und Ressourcen, die wir nicht hatten. Aber ja, Timing ist entscheidend: Der Film ist jetzt so schnell, dass man ein zweites Mal reingehen und jede Menge neuer Witze entdecken kann.

profil: Das Kino selbst ist ein wesentliches Thema Ihrer Genre-Kreuzung. Würden Sie sich selbst als filmverrückt bezeichnen?

Kling: Ich gehöre zu denen, die es furchtbar fanden, als die Internet Movie Database einst in die Welt getreten ist. Denn sie beraubte mich der Funktion, die ich in meinem Freundeskreis hatte: stets zu wissen, wer in welchem Film gespielt hatte, wer Regie geführt hat. Ich saß schon als Jugendlicher mit dunklen Augenringen in der Schule, weil ich am Abend davor noch zwei Filme gesehen hatte.

profil: Welche Einflüsse waren für Sie zentral? Monty Python haben Sie oft erwähnt, aber gab es auch westdeutsche Humorvorbilder? Loriot?

Kling: Loriot ist natürlich großartig. Aber er war nie so wichtig für mich wie Monty Python, wie Bill Wattersons Comic „Calvin & Hobbes“. Beim Schreiben war Kurt Vonnegut für mich eine gewaltige Inspiration, auf Filmebene waren es die Coen-Brüder.