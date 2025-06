Melody Maker: Brian Wilson, 1942–2025

1961 hatte er, als Teenager noch, mit seinen jüngeren Brüdern Carl und Dennis eine Band, The Beach Boys, gegründet. Über das Image des sonnigen Surf-Schlager-Fabrikanten dachte Wilson stets kühn hinaus, wusste Zugänglichkeit und höchste Kunstfertigkeit in rarem Einklang zu verbinden: Superhits wie „I Get Around“ oder „Good Vibrations“ fanden sich bei Wilson stets neben diffizilen Pop-Meisterwerken wie „God Only Knows“.

© Michael Ochs Archives/Getty Images The Beach Boys 1965: Cover-Foto des bereits neunten Studioalbums der Band, "Summer Days (And Summer Nights!!)"

Weil seine Band ihm musikalisch das Wasser naturgemäß nicht reichen konnte, zog sich Wilson ins Studio zurück, um allein an seinen Kompositionen zu feilen. Das Album „Pet Sounds“ (1966) war seiner Zeit deutlich voraus: Zunächst als Kassenflop beklagt, wurde es erst Jahre später als Meisterwerk erkannt. Wilsons Absturz in Depressionen und Drogen wurde Mitte der 1960er-Jahre unübersehbar, der psychisch angeschlagene Musiker isolierte sich, geriet in die Fänge eines geldgierigen Psychiaters. Ab den 1980er-Jahren kam er zur Ruhe, arbeitete sporadisch weiter; noch 2022 trat er auf.

Wenige Tage vor seinem 83. Geburtstag ist der große Brian Wilson am vergangenen Mittwoch gestorben, in seiner Geburts- und Heimatstadt, dem gerade in militärischem Chaos versinkenden Los Angeles. Die allerbesten vibrations auf der anderen Seite sind ihm jedenfalls zu wünschen.