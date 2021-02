Im Keller: Mountain Witch, Eight Bells, Black Tusk, Chthe'ilist

Black Tusk, geboren aus Schweiß, Blut, und vielen Tränen, in Savannah, Georgia. Drei Freunde aus den Südstaaten, die den Sludge/Swamp-Metal nicht nur gespielt, sondern regelrecht geatmet haben. 2014, mitten in den Aufnahmen zu „Pillars of Ash“, dann ein tragischer Motorradunfall. Der plötzliche Tod von Bassist Jonathan Athon hat nicht nur ein großes Loch in die Band gerissen, er spiegelt sich auch in der wütenden, kathartischen Kraft wider, die diese elf Songs umgibt. Wer hier noch Zweifel an der Macht der Musik hat, dem ist nicht mehr zu helfen. (8.0/10)