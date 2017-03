Die Heavy Metal Band Metallica kommt am 31. März 2018 nach Wien.

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo von Metallica kommen 2018 im Rahmen ihrer "Worldwired Tour" nach Österreich. Als Support werden die Norweger Kvelertak auftreten. Das Konzert wird am 31. März 2018 in Wien stattfinden. Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert in der Wiener Stadthalle beginnt am 24. März. Weitere Tourdaten gibt es hier.