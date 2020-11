Quiz: Können Sie Tatort?

Trotz eines von Streamingdiensten und privaten Konkurrenzsendern hart umkämpften TV-Markts saßen auch im Jahr 2019 durchschnittlich neun Millionen Menschen am Sonntagabend vor dem „Tatort”, der diese Woche 50 wird. Quoten, die sonst nur Ländermatches und Staatskrisen mit solcher Verlässlichkeit garantieren.

Tatsächlich dürfte neben dem Heimeligkeitsfaktor regionaler Folklore wie Apfelweinstuben in Frankfurt, das Tuten der Dampfer in Ludwigshafen und das Schlagen der Kuckucks-Uhren im Schwarzwald der Identifikationsfaktor ein wesentlicher Punkt für den Erfolg des in die Jahre gekommenen Formats sein: die Ermittler sind so spießig und durchschnittlich wie die Zuschauer selbst. Das verbindet.