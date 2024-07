Morgen gibt's Asche

Es wäre ein wenig hochgegriffen, „Asche“ einen Low-Budget-Film zu nennen. Denn tatsächlich liegt man mit dem Begriff No-Budget wohl deutlich näher am Wesen dieser Produktion. Aber manchen Formaten kommt der Zwang zum Einfallsreichtum eben auch entgegen: Ideen statt Geld, Kaltschnäuzigkeit statt Merkantilismus, Feuer statt Asche. Ein guter Anlass bietet sich nun also, Österreichs junges Gegenwartskino, diesfalls gebaut aus Feminismus, Queerness, Sarkasmus und Hedonismus, aus nächster Nähe kennenzulernen: Es ist alles andere als hochgegriffen, „Asche“ einen Film Maudit zu nennen – konfrontatives Kino von den (und für die) Verdammten.



Elena Wolff schrieb, inszenierte und koproduzierte „Asche“, tritt darin auch an zentraler Stelle auf und zeichnet sogar noch für die Kostüme verantwortlich. Es ist Wolffs zweiter Spielfilm nach der Talentprobe „Para:dies“ (2022), und wieder ist es ein hartnäckig sich Kinokonventionen und dem sogenannten „guten“ Geschmack widersetzendes Werk geworden, das von einem spielfreudigen Ensemble und trash-luxuriöser Fotografie (an der Kamera: Nora Einwaller) profitiert. Thomas Schubert, der erst unlängst in Christian Petzolds „Roter Himmel“ brillierte, spielt neben Wolff eine der Hauptrollen: einen von sich selbst grundlos besoffenen, sich zum Enfant terrible stilisierenden Künstler, Chauvinisten und Menschenausbeuter, dem man in diesem fiktiven, in Linz angesiedelten Kreativmilieu dennoch Respekt entgegenbringt.