Neues Album von Soap&Skin: Am Wahnsinn vorbei

Die Kunst dient Anja Plaschg als Selbstschutz. Auf "From Gas to Solid /you are my friend", ihrem dritten Album, stellt sie nun "eine Verbindung zur realen Welt her". Seit ihrem letzten Album ("Narrow") sind sechseinhalb Jahre vergangen. Sie habe sich im aktuellen Arbeitsprozess in ein organisches Soundgefühl verliebt; von den digitalen Beats, der elektronischen Musik, ihrer Arbeit am Laptop hat sie sich entfernt. Heute setzt sie auf analoge Percussion, die Saiten der Instrumente, auf Berührungen, das Atmen und die von Menschen erschaffenen Musikapparate. Gesampelt werden die Aufnahmen trotzdem noch, auch wenn andere Musiker im Spiel sind. Für den neuen, analogeren Klang benutzte sie zusätzlich field recordings, kleine Soundschnipsel, die sie seit gut einem Jahrzehnt sammelt. Auf dem neuen Album verschmelzt sie all dies zu einer hochemotionalen Musik.