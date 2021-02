In ihrem schon vor drei Jahren in Köln uraufgeführten Stück entwirft Sibylle Berg eine leider typische Mittelstandstragödie: Mann, mittleres Alter, mittlere Karriere, wenig Gefühl, fühlt sich missverstanden, benachteiligt und gestört. Ein durchschnittlicher Durchschnittsbürger wie du und ich, geprägt von Mutter- und Heimatliebe, Biogemüsechauvinismus, Ruhehabenwollen, Arbeitsmarktzweifel, Viertelverfallsangst und Beziehungsversagen, steigert sich hinein. In Selbstmitleid und Fremdenhass. Vermeintliche Denkverbote brechend, dabei aber auch nur alte Ressentiments (gegen Feminismus, Ausländer, Politiker) aufwärmend, kocht der namenlose Protagonist bald vor Wut. Aus gewöhnlichem Egoismus erwächst das pegidaistische „Wir sind das Volk“.