Netflix-Hit „Glass Onion“: Die Welt ist eine Zwiebel

Es ist keine leichte Zeit: Während wir noch alten (Weihnachts)-Traumata und neuen Vorsätzen nachhängen, gibt es immerhin die Popkultur, die uns neue Rätsel aufgibt. Im starbesetzten Netflix-Hit „Glass Onion“ von Regisseur Rian Johnson („Star Wars: Die letzten Jedi“) lädt der Tech-Milliardär Miles Bron (Edward Norton) seine ehemalige Entourage (darunter Kate Hudson, Janelle Monáe, Kathryn Hahn) auf seine private griechische Insel, um mit Meisterdetektiv Benoit Blanc (Ex-Bond Daniel Craig) ein wenig real life Cluedo in Zeiten des Lockdowns zu spielen.

Edward Norton als Miles Bron in "Glass Onion"

Zufälle gibt es in diesem Zeitgeist-Werk nicht: Der selbstverliebte Gastgeber erinnert an den notorischen Entrepreneur Elon Musk (wie auf Twitter derzeit heiß diskutiert wird), es gibt einen geheimen Shot gegen das ansteckende Virus, und en passant geht es um die große Gegenwartsfrage: Mit welchen Energien werden wir unsere Autos, Häuser, Flugzeuge und Kunstsammlungen betreiben? Nicht nur Miles Bron weiß: Wer die vermeintlich sichere Energiequelle in Händen hält, dem gehört die Zukunft.