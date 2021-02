Wie die „Simpsons“ will es auch Groening nach vielen Hochs und einigen Tiefs, so erzählte er es unlängst in einem Interview, noch einmal wissen. Allerdings geht der 64-jährige Showrunner heute durchaus anachronistisch vor, scheint mit seinem Aufstand im Märchenwald im Gegensatz zu innovativeren Zeichentrickserien wie „Rick and Morty“ regelrecht aus der Zeit gefallen. Das sind die großen Vor- und Nachteil der neuen Trickfilmserie. Man hat diese runden Glupschaugen schon tausendmal gesehen, man kennt die kleinen Nasen, die Detailverliebtheit des Settings. Prinzessin Bean erinnert nicht nur an die neunmalkluge Lisa Simpson, sondern auch an die einäugige Leela aus Groenings' Science-Fiction-Serie „Futurama“. Als geneigter "Simpsons"-Seher kennt man sich in der neuen Mittelalter-Fantasywelt sofort aus. Aber will man das?