Der Tod hat immer Saison. Nicht nur im Leben, sondern besonders in der Popkultur. Diesbezüglich gibt es aktuell Nachschub in Serienform. Regisseur Tim Burton („The Nightmare Before Christmas“, „Ed Wood“) hat mit den Autoren Alfred Gough und Miles Millar die alte Gruselgeschichte der „Addams Family“, die ab 1938 im „New Yorker“ in Cartoon-Form, zwischen 1964 und 1966 als TV-Serie ihr Unwesen trieb, ins Hier und Jetzt gehoben und für die Generation TikTok neu aufbereitet. Im Zentrum der Netflix-Neuinterpretation: Wednesday Addams (großartig: Ex-Disney-Star Jenna Ortega), die Tochter der Monsterfamilie.