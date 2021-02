Neue Alben: 5/8erl in Ehr’n, Ankathie Koi, Onk Lou

Guter Titel, noch bessere Aufmachung. Dass Ankathie Koi, besser bekannt als ein Teil des Wiener Elektropop-Duos Fijuka, weiß, wie gute Tanzmusik klingt, ist keine großen Überraschung. Auf ihrem ersten Soloalbum „I Hate The Way You Chew“ dreht das aus Oberbayern stammende Stimmgewitter die Regler noch eine Spur weiter Richtung Ekstase: Sehnsucht, Aufbruch, Sex und die wohl besten Songtitel des Jahres. Beispiel gefällig? Track Nummer 5: „I am jealous of my Boyfriend’s Past“.