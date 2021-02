Neue Alben: Chick Quest, Parkwächter Harlekin

Man könnte für „Model View Controller“, dem zweiten Album der Wiener Band Chick Quest unendlich viele Stile und Jahreszahlen als Referenzrahmen bemüßigen. Post-Punk mit einem Hauch von New Wave (muss ja kein Fehler sein)? Klar. Spaghetti-Western? Naja. Man könnte auch einfach sagen, dass Ryan White (Gesang, Gitarre), Iris Rauh (Schlagzeug), Magdalena Kraev (Bass) und Marcus Racz (Keyboard, Trompete) hier ein starkes Stück Rock’n’Roll abgeliefert haben. Die zehn Songs sind wunderbar treibend, entfalten eine Dringlichkeit, wie man es sich nur wünschen kann. Hier passt jeder Gitarrengriff, die Rhythmusgruppe treibt unaufhaltsam an – und nach vier, fünf Nummern hat man sich auch an den Gesang gewöhnt. Der Sound ist roh und kracht schön zwischen den Ohrstöpseln.