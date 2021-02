Neue Alben: Der Spielmacher, Waldeck

Die Wahrheit liegt irgendwo auf dem Platz. Während man sich in hierzulande schön langsam vom vorzeitigen Nationalelf-Aus bei der Europameisterschaft erholt, laufen sich unsere deutschen Nachbarn erst so richtig warm. Passenderweise erscheint vom umtriebigen Berliner Plattenlabel Staatsakt jetzt eine launige Fußballsong-Sammlung abseitiger Indie-Helden. „Der Spielmacher“, ein so genanntes Fussical mit Musik von Christiane Rösinger, Andreas Spechtl (Ja, Panik), Jens Friebe, sowie der hauseigene Band Die Türen, feiert die Schönheit und Absurdität des Rasenballsports. „Der Spielmacher“ vereint 17 Songs zwischen der Liebe zum Drittliga-Klub, der ewigen Korruption im Profisport und geht der Frage nach, warum der Erfolg immer Recht hat. Als wäre das noch nicht genug, wird das Fussical in Berlin als Theaterstück auf die Bühne gebracht. Merke: Der Star ist die Mannschaft. (7.0/10)