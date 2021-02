Neue Alben: Die Heiterkeit – "Was Passiert Ist"

„Und ich suche dich weiter / In einer anderen Zeit / Ich bin so schlecht im Warten / Und ich warte eine Ewigkeit“ singt Stella Sommer zweifelnd in der aktuellen Single „Was passiert ist“. Was hier wirklich passiert ist, lässt sich aber nur erahnen. Ist es eine verlorene Liebe? Ist es ein Anfang oder ein Ende? Die Sängerin der Hamburger Lofi-Gitarrenband Die Heiterkeit bleibt auch auf ihrem vierten Album betont uneindeutig – und knüpft so thematisch an ihre bisherigen dunkelgrauen Songminiaturen an.