Neue Alben: Farewell Dear Ghost, Porches und Frankie Cosmos

Bunte Wollpullover, fliegende Röcke, Kopf in den Wolken und Lo-Fi im Kopfhörer: Frankie Cosmos kündigt mit der Single "Sinister" ihre neue Platte an und läutet damit den Frühling von St. Pölten bis San Francisco ein. Denn auch wenn die junge Frau das Zwielicht dem Sonnenschein vorzieht, verspricht auch ihr zweites Album ein freudiger Wegbegleiter durch wieder aufwachende Städte und Landschaften zu werden. "Next Thing" erscheint am 1. April. (S.W.)