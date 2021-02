Neue Alben: Florence + The Machine, Cry Baby und Too Slow To Disco

Wo Fettkakao draufsteht, ist zumeist drinnen: unaufgeregt-dringliche Musik, Freunde in wechselnder Besetzung, kleine Räumlichkeiten mit guter Laune, selbstgemachte Plakate und Artwork, kurze Songs, Pop, Punk und Garage. Das alles trifft auch auf Cry Baby zu. Hinzu kommt - so die Eigendefinition - eine Brise Tropical. Genannt wird der feine Mix "Melody Smash". Da wackelt der Kopf genüsslich und gutgelaunt hin und her. Also flott Kaffee einschenken, den Cops aus dem Fenster zuwinken und dann raus in den Melodien-Sonnenschein - auch wenn die "Smash"-Momente eher rar gesät sind. (6.5/10) (S.W.)