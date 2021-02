Neue Alben: Kreator, Cherry Glazerr

Bei Kreator gibt es keine alternativen Fakten. Hier kommt die Wahrheit noch mit dem Vorschlaghammer um die Ecke. „Gods of Violence“, Götter der Gewalt, heißt das neue Album der Thrash-Metal-Titanen. Das kann ja was werden. Wer hier zu früh urteilt – oder Heavy Metal im Jahr 2017 noch immer nicht verstanden hat – den soll der Satan holen! Als geneigter Metalversteher könnte man meinen, die Herren aus Essen haben hier den Soundtrack zur aktuellen Weltlage geschrieben: „World War Now“, „Totalitarian Terror“ und „Satan Is Real“ heißen die apokalyptischen Songtitel, die hier zwischen Ziegenbockschädel- und blutigem Klauen-Cover in Reih und Glied stehen. Als Hörer befindet man sich blitzartig mitten im Krieg. Kein Wunder, dass die Metal-Band um Mastermind Mille Petrozza mit ihren Weltuntergangsgeschichten in Zeiten von Trump, Le Pen und globalem Terrorismus aktueller denn je wirken. Vergessen sind auch die Zeiten, als sich die Band in den Neunzigern in experimentelleren Gefilden versuchte. Das 14. Album in der 35-jährigen Bandgeschichte bietet somit alles, was man in der traditionellen Thrash-Metal-Schule liebt und schätzt: Schmetternder Gesang, Genickbruch-Schlagzeug, Stakkato-Riffs, Pathos, hymnenhafte Opulenz. Die vermeintlich einfach gestrickten Songs entfalten in ihrer vordergründigen Schlichtheit eine unerhörte Doppelbödigkeit. „Gods of Violence“ ist kollektive Frustbewältigung, ein Faustschlag gegen all die Blödheit. Kreator beziehen Stellung.