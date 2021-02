Daughters Debüt " If You Leave" gehörte 2013 zu den großen Alben des Jahres: zerbrechlich, elegant, schön, schleichend einnehmend und zugleich immer einen deutlichen Sicherheitsabstand wahrend. Das Zerbrechliche und Schöne ist auf dem neuen Album des Londoner Trios geblieben, die Distanz ist aber ein Stück weniger geworden, das Selbstvertrauen ein Stück gewachsen. Die Angst bzw. der Wunsch, "to disappear" ist merklich geschwunden. Dieses neue Selbstverständnis spiegelt sich auch in den zehn Liedern des aktuellen Albums wider: stimmlich, musikalisch und textlich. "I like the way the sun feels", singt Elena Tonra auf "Doing the Right Thing" und stellt damit für sich selbst und den Zuhören ruhig aber bestimmt fest, dass die ganz düsteren Zeiten (zumindest) momentan in der Vergangenheit liegen. (8.0/10) S.W.