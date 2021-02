Neue Alben: Jamie xx, Major Lazer

Wird man in einigen Jahren einmal Fragen, wie Popmusik zur Halbzeit der Zehnerjahre geklungen hat, wird unter anderem „In Colour“ von Jamie xx als Referenz dienen. Das Solodebüt von Jamie Smith, wie der zurückhaltende Soundtüftler der britischen Indiepop-Feingeister The xx mit vollständigem Namen heißt, vermengt dann all die schönen Popbausteine, die in den letzten drei Jahrzehnten zur Pop-Sozialisation Millionen junger Menschen beigetragen haben: House, Dancemusic, US-HipHop, sowie Samples aus allen Enden und Ecken dieser Erde. Der erst 26-jährige Jamie xx erschafft aus diesen Ingredienzien ein eigenständiges, hymnisches Meisterwerk. (9.2/10) Ph. D.