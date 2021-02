Neue Alben: Kristy and the Kraks, Dispatch

Musikliebhaber haben es 2017 wirklich nicht leicht. Auf der einen Seite Sommerkonzerte, Festivals und Dosenbier, auf der anderen Terrordrohungen und ein verunsichertes Publikum. Gut, dass es Bands wie das Wiener Duo Kristy and the Kraks gibt. Soll heißen: Lasst euch nicht verunsichern! Auf der aktuellen Vier-Track-EP „Snakes on the Phone“ geben sich Kate Kristal und Ana Threat betont ihrer ungeschliffenen Gitarrenkunst hin. Rock’n’Roll trifft auf Garagenpunk, treibende Rhythmik auf sleeke Swing-Hadern. Es knarrt und es rockt an allen Enden und Ecken – und ist als Vinyl-Single auch noch schön anzuschauen. Kristy and the Kraks präsentiert ihre EP am 17. Juni im Wiener Fluc.