Neue Alben: Matthäus Bär, Iv/An

Nichts kommt bei Kindern so gut an wie Verbote. Das weiß natürlich auch jemand, der mit Kinderliedern Rockstarhallen füllt. Der 27-jährige Matthäus Bär hat seine neue EP daher folgerichtig „Nichts für Kinder“ genannt. Kluge Musik für kleine Leute; ein Rockstar für die Generation Strampler. Kein Sex, keine Drugs, dafür Konzerte am Nachmittag. Zwischen Eltern-Kind-Problemen (Übernachtungspartys, Taschengeldverhandlung, Zocken bis zum Umfallen) spielt der Wiener Musiker dabei eine Mischung aus 50er-Jahre-Schlager, PeterLicht und Arcade Fire. Das freut natürlich auch die Erwachsenen. Dabei ist das Konzept von Matthäus Bär denkbar einfach: Musik für Kinder, bei der die Eltern nicht gleich schreiend davonlaufen. Und das ist im Kinderliederfachhandel durchaus schwer zu finden. Oder um es mit Matthäus Bär zu sagen: Das ist kein Kindergarten, das ist eine Rockband!