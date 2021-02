Neue Alben: Neil Young + Promise of The Real – "The Visitor"

„I’m Canadian by the way / And I love the USA“, singt Young nun versöhnlich auf seinem neuen Album „The Visitor“. Eine Abrechnung mit Donald Trump ist das neue Album geworden, aber auch ein erster Ausblick, dass dieser kolossale Fehler in der amerikanischen Geschichte nicht zum Dauerzustand verkommen muss. Ein Land, das sich seit gut einem Jahr zwischen Unruhe, Verwirrung und Agonie bewegt, kann die Zügel wieder in die eigenen Hände nehmen, meint der Liederbarde. Für Young sind die Vereinigten Staaten ein Land, das niemanden, schon gar nicht einen „Game show host“ braucht, um es zu alter Größe zu führen: „You’re the promised land / You’re the helping hand“.