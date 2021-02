Neue Alben: Neil Young, Refused und Kristy and the Kraks

Nicht einmal ein Jahr ist vergangen, seit Neil Young sein Album „Storytone“ veröffentlicht hat. Mit „The Monsanto Years“ (in Zusammenarbeit mit Willie Nelsons Söhnen Lucas und Micah) legt der kanadische Rockmusiker aber bereits nach. Startet Young sein aktuelles Rockpamphlet noch mit zwei eingängigen, fast frohen und hoffnungsvollen Songs („New Day For Love“ und das musikalisch an „Harvest Moon“ erinnernde „ Wolf Moon“), so kippt die Stimmung – musikalisch wie inhaltlich – bereits bei der dritten Nummer „People want to hear“: Verärgert singt der fast 70-jährige Young gegen eine taube Menschheit sowie seine Feindbilder, große Unternehmen wie Monsanto oder Starbucks, an. Diese Wut zieht sich durch die restliche Platte, die musikalisch nicht zu Youngs größten Würfen zählt. Dennoch erscheint es nur gut und richtig, dass es mit Neil Young noch einen letzten Hippie gibt, der nicht gegenwärtigen Trends nachläuft, sondern sich voller Leidenschaft für eine Sache einsetzt. „The Monsanto Years“ ist eben weit mehr als nur ein weiteres Rockalbum im ausufernden Œuvre der Rocklegende. (7.5/10)