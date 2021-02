Neue Alben: Nowhere Train und Calexico

13. Studio-Album der Band um Joey Burns und John Convertino, die aus ihrer Heimatstadt Tucson, Arizona seit knapp 20 Jahren das Stimmungsgelage zwischen California und Mexico vermessen. Als Gäste treten auf: Sam Beam von " Iron & Wine", die US-Singer/Songwiterin Neko Case, Ben Bridwell von "Band Of Horses" und die Sängerinnen Gaby Moreno sowie Ampáro Sanchez. Das klingt vielversprechend, bleibt aber leider großteils unspektakulär beliebig-mau. Die zwölf Songs sind zwar durchaus sonnig, also gemütlich - allein, es fehlt ihnen an "edge". (5.8/10) S. W