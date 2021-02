Krisenstimmung? Unbedingt. Perspektivlosigkeit? Maximal. Sein neues Album scheint Olli Schulz durchaus schwergefallen zu sein. In „Du schockst nicht mehr“, dem ersten Song von „Scheiß leben, gut erzählt“ fragt der Allround-Entertainer erstmals bei sich selber nach, ob das mit der Musik überhaupt noch etwas wird. Und in dieser Stimmungslage geht es auch weiter. Gleich im dritten Songs erzählt Schulz, was ihn als Singer-Songwriter wirklich zu schaffen macht. Diese anstrengende Ambivalenz, die das Leben vergiftet und dennoch alles möglich macht: „Bist ne ambivalente, inkonsequente, crazy Person“, singt der gebürtige Hamburger da mantraartig vor sich hin. TV-Entertainer, sensibler Liedermacher, Kultfigur? Passt das alles noch zusammen?