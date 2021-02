Neue Alben: Queens of the Stone Age – „Villains“

Über das neue Album der kalifornischen Rockband Queens of the Stone Age konnte man bereits Wochen vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin durchaus Schlechtes lesen. Dass Hohn und Spott wohl an dem neuen Band-Produzenten liegen müssen, ist kein Geheimnis – die neuen Songs sind nämlich schwer in Ordnung. Der Brite Mark Ronson, der mit seinem Patina-Retro-Sound bereits veritable Goldkelchen wie Adele, Bruno Mars und Amy Winehouse auf die vordersten Chartplatzierungen katapultiert hat, dreht den neuen QOTSA-Sound in eine durchaus interessante Richtung.