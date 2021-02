Neue Alben: Ryan Adams, Sampha

Sampha Sisay macht wunderbare, eigenwillig schöne elektronische Soulmusik. Dass der britische Musiker, Kind afrikanischer Eltern aus Sierra Leone, erst jetzt sein Solodebüt veröffentlicht hat, ist ein wahrer Segen. Als versierter Tastendrücker, Songschreiber und Sänger hat er davor für all die neuen Popsuperstars gearbeitet. Kanye West, Drake und Solange Knowles, um nur ein paar zu nennen. Denn Sampha, wie er sich kurz nennt, hat ein außerordentlich gutes Gespür für feine R&B-Nuancen. Jeder Beat, jedes elektronische Zischen und Rauschen ist zugleich wichtiges Stimmungselement. Seine Stimme, oft brüchig und verletzlich, ist sein Hauptinstrument. Nach den ersten Klänge des zentralen Songs „(No One Knows Me) Like the Piano“ weiß man: hier entsteht Großes.