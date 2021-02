Was kann passieren, wenn man Rachel Goswell (Slowdive), Stuart Braithwaite (Mogwai), Justin Lockey (Editors) mit einem Gastauftritt von Mark Kozelek (Sun Kil Moon) in einer Band zusammenwürfelt? Sehr viel. Und was ist beim Debütalbum von Minor Victories passiert? Einiges! Aber nichts, was man von diesem Quartett nicht erwarten würde. Denn jeder der fünf Beteiligten bringt hier seine Qualitäten ein: Slowdives Shoegaze, Mogwais Atmosphere, Editors Gitarrenspiel und Sun Kil Moons Wortspiel. Das ist ein wenig schade, aber eigentlich schön: Denn so bekommt man alle Vorzüge auf einem einzigen Album und fast 60 Minuten lang. (7.0/10) S.W.