Neue Alben: The National - "Sleep Well Beast"

Versucht man die zwölf neuen Songs möglichst neutral zu hören, wird klar, dass sich die Band nach ihrem 2010er-Meisterwerk „High Violet“ deutlich einem breiteren (Stadion-)Pop-Sound geöffnet hat; auf „Sleep Well Beast“ treibt die Band aus Ohio den eingeschlagenen Weg auf die Spitze, die düsteren Indie-Versatzstücke rücken immer weiter in den Hintergrund. Die Spielstätten wurden in den letzten sieben Jahren stets größer, die Songs nicht mehr ganz so dringend, aber immer noch wunderschön.