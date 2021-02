Neue Alben: Tyler, the Creator und Lana Del Rey

Die Frage, die man sich nach jedem neuen Lana-Del-Rey-Song stellt, ist, seufzt hier die Kunstfigur so schwermütig ins Mikrophon, oder doch die Frau dahinter? Lana Del Rey, geboren 1985 als Elizabeth Woolridge Grant in New York, erobert seit ihrem Überhit „Video Games“ die Herzen ihrer Anhängerschaft mit vordergründiger Rückwärtsgewandtheit. Sogar ihre Bühnenbewegungen scheinen so langsam, dass man leicht den Eindruck bekommt, sie würde in leisen Schritten Richtung Vergangenheit schreiten. Dass hier nicht nur die Musik, sondern vor allem ein All-American-Girl-Kunstwerk für den Erfolg verantwortlich ist, ist kein großes Geheimnis. Musikalisch bewegt sich die stets leicht narkotisiert wirkende Sängerin durch die Untiefen der 1960er-Jahre, grüßt zu Nancy Sinatra und gibt sich auf ihrem vierten Album „Lust for Life“ erstmals auch politisch. Mit einem okkultistischen Ritual wollte die 32-jährige Sängerin im Februar US-Präsident Donald Trump aus dem Amt hexen. Hat leider nicht geklappt; der Versuch wurde aber auf dem neuen Album dokumentiert. Lana Del Rey ist 50 Prozent gute Musik und 50 Prozent Gesamtkunstwerk. Das ist schon ok. Sein Herz sollte man an andere Künstlerinnen verschenken.