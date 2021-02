Neue Alben: Wanda („Bussi Baby“), Albert Hammond Jr., Omar Souleyman

Warum tut sich der gute Mann das an? Die Solokarriere von Albert Hammond Jr. ist, so scheint es, ein einzig großes Missverständnis. Der Strokes-Gitarrist macht fiebrigen Indierock für das alternative Formatradio; die Songs bleiben weder hängen noch berühren sie. Plattenmotto: Tut eh nicht weh, ist eh alles wurscht. Bei der Dylan-Covernummer „Don’t Think Twice (It’s Alright)“ kommt das ganze Dilemma der Soloambition zutage. Albert Hammond Jr. verliert sich in schwülstigem Gitarrenrock und findet keinen Ausweg aus dem selbstgezimmerten Poplabyrinth. (4.1/10)