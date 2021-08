Stefanie Sargnagel: „Ang’fressen, müde, unmotiviert – das war leicht zu spielen“

profil: Können Sie das Wort Kunstfigur eigentlich noch hören?

Sargnagel: Ich finde die Frage danach tatsächlich ein bisschen anstrengend. Ich denke, jede öffentliche Person ist in gewisser Weise eine Kunstfigur.

profil: Sie beide spielen in diesem vertrackten Film die Kunstfigur Stefanie Sargnagel – einmal nahe am Vorbild, einmal heiter verfehlt.

Dalik: Üblicherweise spielt man reale Personen ja erst, wenn sie tot oder weit weg sind. Mir gefiel an dem Konzept besonders, dass die Steffi sich auch selbst spielen sollte. Das war, als der Film ins Auge gefasst wurde, noch nicht klar.

profil: Er war zunächst ganz anders gedacht?

Sargnagel: Ja, diese mockumentary-Idee war, glaube ich, der letzte Einreichungsversuch. Davor war das Werk eher als normaler Spielfilm geplant.

profil: In dem Sie aber mitwirken sollten?

Sargnagel: Am Rande nur, im Rahmen eines Cameo-Auftritts allenfalls.

Dalik: Ich hätte es seltsam gefunden, einen Film über die Steffi zu drehen, in dem sie durchgängig von einer anderen Schauspielerin verkörpert werden sollte.

Sargnagel: Es wäre halt ein ganz anderer Film geworden, eine Erzählung, die auf meinen Büchern basiert. So hätte ich das verstanden: dass da eine Schauspielerin nicht mich spielt, sondern eine Figur, die auf meinen Texten beruht.

[...]