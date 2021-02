Nirvana: Das beste Album ist …?

Ein Tag, der die Musikwelt erschütterte: Am 5. April 1994 nahm sich Nirvana-Frontmann Kurt Cobain in seinem Haus in Seattle das Leben. Die Zukunft der Grunge-Band war damals schon ungewiss. Tourneen wurden verschoben, Konzerte kurzfristig abgesagt, und Cobain laborierte an seiner Drogensucht. Die Musikikone mit den blonden Haaren ist nicht nur an sich, sondern vor allem auch an seiner Berühmtheit zerbrochen.