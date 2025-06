Opern-Star Elīna Garanča: „Ich habe genug geheult und Selbstzweifel gehabt“

Sie traten gerade wieder an der Metropolitan Opera in New York auf, absolvierten eine Liedtournee durch die USA. Wie war diese Rückkehr?

Ich singe da klassisches Repertoire. Und ich habe in jungen Jahren schon gemerkt, dass ich mich nicht dafür eigne, achtmal die Woche dasselbe zu performen. Ich liebe die Abwechslung. Unlängst sah ich am Broadway „Sunset Boulevard“: Hochachtung vor diesen Sängerleistungen. Ich könnte das nicht. Ich brauche Erholung – und Vorfreude auf das Neue.

© Enrico Nawrath Debüt am Grünen Hügel im Sommer 2023: Garanča bei den Bayreuther Festspielen als Kundry in Wagners „Parsifal“

War Ihr Bayreuth-Debüt 2023 ein Meilenstein für Sie?

Garanča

Definitiv. Ich, ein kleines Mädchen aus Lettland, kam bei Wagner an und stehe nun als Kundry in dessen Theater in Bayreuth. Das war für mich kaum zu fassen. Aber nach dem Stress von vor zwei Jahren möchte ich mein Wiederkommen im August nur auskosten.

Wie langfristig sind Ihre Rollenpläne?

Garanča

Manches plane ich fünf Jahre im Voraus. Und auch wenn es noch nicht spruchreif ist: Ich studiere schon die Noten von Wagners Ortrud, von Cherubinis Medea oder von den tollen, reifen Janáček-Frauen. Aber das hat Zeit. Noch habe ich eine Jugendlichkeit in der Stimme, kann lange Belcanto-Linien singen. Eine besondere Herausforderung war unlängst Bartóks Judith auf Ungarisch, daran habe ich lange geknabbert.

Sie scheinen mit Ihrem Mann eine gute Karriere-Balance gefunden zu haben.

Garanča

Wir hatten von Anfang an zwei unabhängige Karrieren – und haben bald herausgefunden, dass uns als Ehepaar die gemeinsame Opernarbeit nicht guttut. Schon unserer Töchter wegen, die jetzt 13 und elf Jahre alt sind. Die wollten wir nicht überallhin mitschleifen. Bei Konzerten aber kooperieren wir bestens: Er kann die Proben leiten, ich komme später dazu, so haben wir uns im Lauf der Jahre ein riesiges Repertoire erarbeitet.

Sie konnten Ihre Karriere noch mit dem Rückenwind einer großen Plattenfirma machen. Wie wird man heute bekannt?

Garanča

Mit Qualität. Die überlebt immer. Man muss aber mehr Geduld haben. Und neben den Aufnahmen bracht es auch die Live-Präsenz. Von Social Media als Selbstvermarktungsinstrument halte ich nichts. Ich finde Selfies idiotisch, will mein Leben nicht auf den kleinen Bildschirm verengen. Ich bin alt genug, um zu wissen, wann ich zufrieden bin, brauche keine Selbstbestätigung durch Fremde. Auch in Lettland sagt man: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.

Kinder zu bekommen kann für die Stimme gefährlich werden, und Sie nahmen eine Auszeit, als Ihre Mutter starb. Hatten Sie nie Angst, dass es vorbei sein könnte?

Garanča

Das echte Leben ist wichtiger. Ich habe freilich alle möglichen Konsequenzen durchgespielt und vorgeplant. Manchmal sind Pausen auch heilsam, für einen selbst und für das Publikum.

Sind Sie gern Sängerin?

Garanča

Ich habe genug geheult und Selbstzweifel gehabt, aber ich würde diesen Beruf jederzeit wieder wählen. Für mich ist das die beste Form der Kommunikation mit anderen Menschen. Als Sängerin auf der Bühne kann ich, obwohl in einer Rolle, ganz ich selbst sein. Das fasziniert mich nach wie vor.

Kann man in diesem Metier echte Freundschaften schließen?

Garanča

Sehr, sehr wenige. Man kauft mich als Ware, und ich muss liefern. Ich war aber immer frech und direkt, manchen passt das, anderen nicht. Es gibt Menschen, die in diesem Geschäft mit beiden Beinen im Leben stehen, den Beruf nicht als Egotrip begreifen. Mit denen kam ich immer gut aus.

Auf Ihrem letzten Album und auf Tour hatten Sie lettische Lieder im Programm. Wird Ihre Herkunft künstlerisch immer wichtiger?

Garanča

Sie war immer da, ich habe in Zugaben oft ein, zwei Lieder in meiner Muttersprache gesungen. Aber ja, sie wird mir wichtiger. In diesen politisch so bewegten Zeiten will ich meine Herkunft zeigen, für die Komponisten meines Landes einstehen, sie durch meinen Namen in der Welt bekannter machen. Ich sehe gerade die Noten durch, die für meine Mutter in den 1960er- und 1970er-Jahren geschrieben wurden – ob ich davon etwas singen möchte. Lettland leidet noch immer unter dem Trauma der russischen Unterdrückung. Dagegen will ich das Lettische in meinen Konzerten setzen. Obwohl ich ja gegen das Canceln bin; ich singe nach wie vor Musik russischer Komponisten. Auch wenn manche Nationalisten waren. Ihre Klangsprachen erzählen etwas anderes.