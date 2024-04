Orgel-Mysterientheater: Die US-Komponistin Kali Malone gastiert in St. Pölten

Die St. Pöltner Orgel, die sie spielen wird, ist das Opus 444, konstruiert 1973 von der im schweizerischen Dietikon ansässigen Traditionsfirma Metzler; sie verfügt über 36 Register auf 3 Manualen und Pedalen. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Sunn O)))-Musiker Stephen O’Malley, wird Malone nach Österreich kommen, um neue und ältere Eigenkompositionen zu spielen, manche erfordern vierhändiges Spiel. Der Minimalismus der Drone Music, die O’Malley im Metal-Fach seit den späten 1990er-Jahren praktiziert, ist auch Malones Domäne, allerdings fern der Dezibelattacken jener Szene. Drones sind lang gehaltene Töne mit oft kaum merklichen tonalen Veränderungen und meist karger rhythmischer Strukturierung: Mit dem Album „Velocity of Sleep“ debütierte Kali Malone 2017, als mit hoher Präzision arbeitende Forscherin mikrotonaler Harmonien.

„The Sacrificial Code“ (2019), eine dreiteilige, auf drei verschiedenen Orgeln realisierte, annähernd zweistündige Komposition, festigte ihren Ruf. Malones Musik basiert auf unorthodoxen Stimmungs- und Intonationssystemen, jenseits der Kategorien tonal und atonal. Es ist eine Spielart der geistlichen Musik, aber ohne religiöse Agenda im konventionellen Sinn: eine klangliche Gegenliturgie, wenn man so will. Sich darauf einzulassen, erfordert eine Art Absenken des Energielevels auf die Betriebstemperatur dieser Musik, die oft meditativ wirkt, aber subtile harmonische Manöver wagt, ohne improvisatorische, „persönliche“ Handschriften. Malone lotet stets auch die Materialität des Klangs der Instrumente aus, mit denen sie arbeitet.

In ihrer scheinbar fast asketischen Herangehensweise liegt eine enorme Freiheit, auch eine Vieldeutigkeit, eine weltferne, Trance evozierende Schönheit. Das ist die Lehre jenes spezifisch amerikanischen Minimalismus, der sich in den Filmen Andy Warhols, in den Skulpturen Donald Judds und in der Musik von La Monte Young, Philip Glass und Steve Reich findet. „Wenn man sich eine Reihe von Einschränkungen auferlegt, verliert man die Kontrolle“, sagt Kali Malone, „weil der Komposition, der man sich unterwirft, Entscheidungsfreiheit gegeben wird.“ Es sei „ein großes Rätsel“, aber wenn die Elemente eines Stücks sich ineinanderfügten, gewinne es eine „verblüffende“ Qualität, die Malone selbst niemals hätte imaginieren oder linear komponieren können.

Auf die Orgel lässt sich Malones Musik allerdings nicht beschränken. Mit analogen Synthesizern werkt sie ebenso gern, wie sie Orgelregister zieht, auch Ausflüge in die Stilrichtungen Ambient und Techno scheut sie nicht, siehe die EP „The Torrid Eye“ (2019). Auf ihrem Album „Living Torch“ (2022) konfrontiert sie Posaune und Bassklarinette mit elektronischen Instrumenten. In „Does Spring Hide Its Joy“ (2023) lässt sie die Schwingungen aus 72 Oszillatoren von der Cellistin Lucy Railton und der von O’Malley zart traktierten E-Gitarre begleiten. Für ihre jüngste Produktion, das Album „All Life Long“, ist Malone zur Orgel zurückgekehrt, lässt deren Klangfarben im Wechselspiel mit Chor-Passagen und Blechblasinstrumentalstücken erstrahlen. Die Konzeptkünstlerin Kali Malone ist die Visionärin einer Musik jenseits der Zeit.